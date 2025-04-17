Siirt'te kaya parçaları yola düştü

Siirt'te yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
Siirt'te, Eruh-Şırnak kara yoluna kaya parçaları düştü
Giriş: 17.04.2025 - 16:06 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:06
Siirt’te, yağışın etkisiyle Eruh-Şırnak kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Olay anında kara yolunda araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yol yeniden trafiğe açıldı.
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