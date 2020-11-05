Siirt'te İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

AA

Valilik öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakamlık ve ilçe belediyelerinin desteğiyle il genelinde başlatılan kampanyada, gıda ve yaşam malzemesi toplanacak.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, bir haftalık kampanyada toplanacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Hayırseverlere çağrıda bulunan Akkoyun, kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

"Depremzedelere zaten devletimiz gerekli desteği sağlıyor. Biz de ilimizde imkanlar ölçüsünde bu dayanışmayı sağlamak için 'Siirt'ten İzmir'e' temasıyla çalışma başlattık. Destek olmak isteyen hayırseverlerden, içinde kuru gıdanın olduğu yardım kolisi ve kullanılmamış battaniye kabul ediyoruz." diyen Akkoyun, teslim yerlerinin AFAD İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olduğunu bildirdi.