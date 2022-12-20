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Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesindeki inşaatta meydana gelen göçükte 3 yaşındaki Furkan Dündar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 20.12.2022 - 22:36 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
DHA

Siirt'in Eruh ilçesinde, bir inşaatın merdiven kısmında oluşan göçüğün altında kalan 3 yaşındaki Furkan Dündar yaşamını yitirdi, 14 yaşındaki ablası Beritan ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülburnu köyünde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın merdiven kısmında göçük oluştu. Bu sırada orada olan Furkan ile ablası Beritan Dündar, göçük altında kalarak ağır yaralandı. Göçük altından çıkarılan Furkan ve ablası, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan ablası Beritan ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük Furkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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