Siirt'te tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Cengiz'in cenazesi de otopsi işlemleri için Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralanan ve Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.