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Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 yaşındaki T.Y., yaralandı

Giriş: 29.05.2023 - 02:18 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Tuzkuyusu köyünde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Çelik (26) ve T.Y., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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