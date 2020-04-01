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Siirt'te ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.

01.04.2020 - 23:38 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı
AA

 

Ödenekten yararlanacaklar Hükümet Caddesi'ndeki PTT Şube Müdürlüğüne geldi.

Güvenlik görevlileri gelenleri içeriye sırayla alırken, sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı. Polis bariyerleriyle giriş alanı oluşturuldu.

Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeriye belli bir düzende girerek aldı.

- 6 bin 631 aileye destek verilecek

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 6 bin 631 aileye verilecek ödemelerin başladığını belirtti.

PTT şubeleri ve kamu bankalarının ATM'lerinden ödeme yapıldığını aktaran Atik, "Ödemeler de doğum yılının son rakamına göre belirlenmiştir. Doğum tarihlerin son rakamları 0 ve 5 olanların bugün ödemeleri başladı. 1 ve 6 olanların 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanların 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanların 4 Nisan, 4 ve 9 olanların 5 Nisan'da ödemelerini yapılabilecek." dedi.

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