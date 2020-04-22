Siirt'te gönüllü kadınlardan sağlık çalışanları için maske mesaisi

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Ali Fuat Atik'in desteğiyle bir araya gelen HEM, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve Aile Destek Merkezinde (ADEM) görevli usta öğreticiler, atölyelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarını üst düzeyde tutarak mesai yapıyor.
HEM Müdürü Saraç Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Farklı merkezlerde görevli giyim ve el sanatları ile değişik alanlarda görevli usta öğreticilerle seferberlik başlattıklarını dile getiren Batur, Siirt Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan cerrahi maske üretimini sürdürdüklerini, ilk etapta hedeflerinin 50 bin maskeyi hastaneye teslim etmek olduğunu belirtti.
Salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayan Batur, "Usta öğreticiler, gönüllülük esasına dayalı geldiler ve el birliğiyle 3 atölyemizde üretim yapıyoruz. Herkes karınca kararınca gelip atölyede görev almaya başladılar." dedi.
Usta öğretici Hülya Kılıçvuran da salgın nedeniyle HEM öncülüğünde bir araya gelerek mücadelede yer aldıklarını aktardı.
"Sağlık çalışanlarımıza katkı sağlamak için cerrahi maske üretimi yapıyoruz. Burada el birliği içinde hareket ederek üretime katkıda bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarına destek için biz de varız." diyen Kılıçvuran, bir an önce bu salgının sona ermesi temennisinde bulundu.
Gülcan Beşer de zor bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Ülkemizin içinde bulunduğu bu çok zor süreçte el birliğiyle üretim yapmaya başladık. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa destek vermek bizleri mutlu ediyor."
ÇATOM sorumlusu Pelin Ertekin de salgının kahramanları olan sağlık çalışanlarına destek için görev başında olduklarını anlattı.
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