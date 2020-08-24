Siirt'te fıstık üreticileri hırsızlara karşı nöbet tutuyor

Siirt'te eylül ayının ortasında başlayacak olan fıstık hasadı yaklaştıkça üreticileri hırsız korkusu sardı. Siirt-Tillo kara yolu çevre yolundaki bağ ve bahçelerin sahipleri, evlerinin damlarında gözcülük yapıyor, şüpheli gördükleri her durumu jandarma ve diğer bahçe sahiplerine bildiriyor.
Üretici Engin Çalapçıkay, her yıl hasat zamanının yaklaşmasıyla hırsızlık korkusu yaşadıklarını, caydırıcı olması için yanında tüfek taşıdığını söyledi.
Fıstık bahçesine iki kat tel örgü çekmesine rağmen önceki yıllarda bağlara dadanan hırsızların fıstık çaldığını belirten Çalapçıkay, şöyle konuştu:
"30 yıldır fıstık üreticisiyim. Hasada yakın bir zaman kala olgunlaşan fıstıklar dallarından çalınıyor. Hasada kadar bağlarımızda nöbet tutmaya başladık. Bağımda ev yaptım, devamlı burada kalkıyorum. Yetkililer zamanında bize fıstık üretiminde destek verdi. Her yıl hasada bir ay kala da yardım etmelerini bekliyoruz. Emeğimiz boşuna gitmesin. Çünkü bin bir emek vererek yıl içinde belleme, budama ve aşısını yaptığımız fıstığın çalınmasını istemiyorum."
Üretici Hilmi Nalbant da sabah saat 05.00'da geldiği bağında geç saatlere kadar nöbet tuttuğunu dile getirdi.
Yaklaşık 1 ay sonra ürün almaya başlayacaklarını aktaran Nalbant, bu yıl hasadın iyi olmasını beklediklerini bildirdi.
Nalbant, "İçi dolan ve kabuğu yavaş yavaş çatlayan fıstıkların çalınmasından korkuyoruz. Çünkü biz de devamlı burada olamıyoruz. İşimiz çıktığında gidiyoruz, geldiğimizde bağlarımızdaki fıstıkların çalındığını görmek bizi üzüyor. Bir yıllık hasadımız, 1 saatte çalınmasını istemiyoruz. Bazı üreticilerimiz saat 24.00'a kadar nöbet tutuyor. Daha önce Çiftçi Mallarını Koruma Derneği bünyesinde her mevkide bekçi tutuluyordu, ama şu an yok. Yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.
Taceddin Dayanan da babasından kalma bağında üreticilik yaptığını, hasat döneminde tüm üreticilerin ürünü korumak için tüfek, sopa ve levyelerle nöbet tutmaya başladığını anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!