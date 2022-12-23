Evinde baygın bulunan öğretmen, yoğun bakıma alındı

Siirt'te kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu (45), kapısı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi.

Öğretmenin evine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.