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Siirt'te evinde baygın bulunan öğretmen, yoğun bakıma alındı

Siirt'te kendisinden bir süredir haber alınamayan kadın öğretmen, evine giren polis ve sağlık ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen, yoğun bakıma alındı

Giriş: 23.12.2022 - 04:05 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te evinde baygın bulunan öğretmen, yoğun bakıma alındı
Evinde baygın bulunan öğretmen, yoğun bakıma alındı
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DHA

Siirt'te kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu (45), kapısı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi.

Ayşe Fakirullahoğlu (45)
Ayşe Fakirullahoğlu (45)

Öğretmenin evine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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