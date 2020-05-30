Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri kategoride arandığı tespit edildi

AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde devam eden operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bunlardan ikisinin 500 bin lira ödülle aranan ve gri kategoride yer alan sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu Beritan Van kod adlı Nahide Timur ile sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu Serhildan Evrak kod adlı Dilan İlhan olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise sözde Herekol sorumlusu Sidar Kamışlı kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

Açıklamada, Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, dün başlatılan hava destekli operasyonda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ile güvenlik korucularından oluşan birliklerce iki teröristin ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.

Bugün devam eden operasyonda, bölgeye yeni birlikler sevk edildiği ve yapılan takip sonucu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Böylelikle 2 günde Siirt Herekol kırsalında 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve örgütsel haberleşmeyi sağlayan büyük telsizler, 4 ton gıda malzemesi ile diğer yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği aktarıldı.