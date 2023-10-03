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        Haberler Gündem Siirt'te deprem! Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Siirt'te deprem! 3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak 3 Ekim Salı günü Siirt'te meydana gelen deprem Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü, derinliğini, merkez üssünü, sarsıtının tarihi ve saatini son depremler listesi ile her gün son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. İşte 3 Ekim son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:54
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        • 1

          AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen yer altı sarsıntıları Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılmaktadır. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 3 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          SİİRT'TE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim 2023 Salı günü saat 14:04'te Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 3 Ekim Salı günü saat 02:20'de Bingöl Yedisu'da deprem oldu.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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