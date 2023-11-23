Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 23 Kasım Perşembe günü Siirt'te meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 02:15'te meydana gelen depremin derinliği 6 km olarak belirlendi. İşte 23 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...