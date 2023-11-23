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        Haberler Gündem Siirt'te deprem! 23 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Siirt'te deprem! 23 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 23 Kasım Perşembe günü Siirt, Adana ve Malatya'da 3 büyüklüğünün altında depremler meydana gelirken gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 09:04 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:04
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 23 Kasım Perşembe günü Siirt'te meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 02:15'te meydana gelen depremin derinliği 6 km olarak belirlendi. İşte 23 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...

        • 2

          SİİRT'TE DEPREM MEYDANA GELDİ

          Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, Siirt Meydandere'de saat 02:15'te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Deprem, 6.0 km derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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