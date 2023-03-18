Kardeşler seçimde rakip oldu

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri bürokrat ve iş insanı iki kardeşi karşı karşıya getirdi. Kardeşlerden birisi AK Parti'den, diğeri ise İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için şimdiden kıyasıya yarış başlarken, önemli isimlerin milletvekili adayı olması bekleniyor.

Seçim öncesi kamuoyunca tanınan bazı isimler kamudan istifa ederken, bazı ünlüler de milletvekili aday adayı olacağını açıklamıştı. Milletvekilliği yarışı bazı kardeşleri de karşı karşıya getirdi.

KARDEŞLER RAKİP OLDU

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Hıfzullah Canpolat ile kardeşi Metin Canpolat karşı ittifaklardan aday oldu. Hıfzullah Canpolat AK Parti'den Siirt milletvekilliği için aday adayı olurken, birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık yapan iş insanı Metin Canpolat ise İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge milletvekili olmak için başvuru yaptı.

Siirt Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanlığı yapan Metin Canpolat, çok sayıda şirkete danışmanlık yapmaya devam ediyor.