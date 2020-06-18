Siirt'te bulunan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı

AA

İlçeye bağlı dağlık alanda köylüler tarafından bulunan ceylan yavrusu, Eruh Orman İşletme Şefliği aracılığıyla Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, dağ ceylanı yavrusunun nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türleri arasında olduğunu belirtti.

Ceylan yavrusunu, gözlem altına alınması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderdiklerini belirten Amcalar, "Dağ keçisi yavrusu Eruh ilçesi kırsalında duyarlı vatandaş tarafından yaralı halde bulundu. Teslim alınarak ilk tedavisi yapıldı." dedi.

Amcalar, keçi sütüyle besledikleri ceylan yavrusunun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından kendilerine teslim edileceğini ifade ederek "Biz de ceylan yavrusu bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına bırakacağız." diye konuştu.