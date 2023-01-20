Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Siirt'te bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede öldü

Siirt'te, iddiaya göre güvenlik korucuları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti

Giriş: 20.01.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te bıçaklı kavga: 1 ölü
DHA

Siirt'te, bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Yılmaz (25) hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik korucuları oldukları belirtilen M.E.S. ile Mehmet Yılmaz arasında, henüz bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Yılmaz'ı yaraladı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.E.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oğlu tarafından bıçaklanan anneyi, sığındığı markette polis kurtardı!
Oğlu tarafından bıçaklanan anneyi, sığındığı markette polis kurtardı!
Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Uşak'ta tekstil fabrikası alev alev yandı
Uşak'ta tekstil fabrikası alev alev yandı
Başörtüsü teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı
Başörtüsü teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.