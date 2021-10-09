Siirt'in ilçesi Kurtalan'a bağlı Tulumtaş köyünde Ahmet Başer (21) ve Ömer Kavşut (22), baraj gölüne girdikten bir süre sonra kayboldu. Gençlerin sudan çıkmaması üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerin de desteğiyle sürdürülen çalışmalarla ulaşılan gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Cenazeler otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.