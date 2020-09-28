Siirt'te 92 parça tarihi eser ele geçirildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K. ve M.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin suç unsuru malzemelerle yakalanması için Paşa Oturağı mevkisinde operasyon düzenleyen ekipler, 92 parça tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli cins ve ebatlarda sikke, para, metal ve taş heykelcikler ile 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.