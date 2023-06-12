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Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı

Siirt'te, mezarlıkta çıkan yangının buğday tarlasına sıçraması sonucu 65 dönüm ekin yandı

Giriş: 12.06.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı
DHA

Kent merkezine bağlı Aktaş köyündeki mezarlıkta, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Mehmet Ali Çelikbaş´a ait buğday ekili tarlaya sıçradı. Köylülerin de toprak atarak traktör ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında 5 dönüm mezarlık ile 65 dönümlük ekili alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aktaş köyü muhtarı Mehmet Can Kezer, itfaiyenin zamanında müdahale ettiğini ifade ederek, "Eğer itfaiye ekipleri gelmeseydi en az 1000 bönüm arazimiz yanacaktı. Hatta yangını söndürmek için köyden gelen traktörler de yanacaktı. Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinden Allah razı olsun. Alevlerin arasında kalan motorumuzu da çıkardılar. Muhtar olarak köylüm adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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