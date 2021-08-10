Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.

Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle yürütülen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.