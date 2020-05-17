Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.Bölgede operasyonlar sürüyor.

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