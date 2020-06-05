Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilerek bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.