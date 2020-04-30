Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı ve Karaca köyü koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan 2 köy 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır” denildi.