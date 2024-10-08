Siirt'te 1400 öğrenciye destek

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Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmayla beldedeki 1400 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Başkan Nas, eğitim yardımlarının devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı başında beldemizdeki tüm öğrencilere kırtasiye desteği sağlayarak ailelerimizin yükünü hafifletmeyi hedefledik. Sadece temizlik, altyapı ve ulaşım değil, aynı zamanda spor ve eğitim gibi her alanda beldemizi ileriye taşıyacak projeler yürütüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için çalışmaya devam edeceğiz."