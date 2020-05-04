Siirt kırsalında kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda kaya bloğuna gizlenmiş 2 el bombası, kütüklük, keskin nişancı tüfeğine ait 4 şarjör ve 25 mühimmat ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza edildi, diğerleri olay yerinde imha edildi.