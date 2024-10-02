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        Siirt'te yeni tesisle kendi asfaltını üretecek

        Siirt İl Özel İdaresi, kent genelindeki altyapıyı güçlendirmek amacıyla yeni bir asfalt üretim tesisi kuruyor. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Biz 6-7 milyona yapacağımız yolu, bundan sonra önümüzdeki senelerde belki bunun üçte biri maliyetine kendi imkan ve kabiliyetimizle yapabileceğiz. Ülkemizde bulunan nadir tesislerden birisidir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:18
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        Siirt kendi asfaltını üretecek
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        Siirt Valiliği İl Özel İdaresi, yeni bir asfalt üretim tesisi kuruyor. Tesis faaliyete geçmesi ile yılda yaklaşık 259 bin 200 ton sıcak karışım asfalt (BSK) üretimi ve 157 kilometrelik yol yapımı hedefleniyor.

        Tesis alanında incelemelerde bulunan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Asfalt Plenti Tesisi ile kentin kendi asfaltını üreteceğini belirterek şunları söyledi:

        "Hedefimiz ilimizin, özellikle kırsal alanındaki yollarının ana yolla köy grup yollarının tamamının BSK halinde bütünlüğü sıcak karışım, asfalt halinde olmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz 110 dönümlük hazineye ait alanın biz idaremiz adına tahsisini sağladık.

        Bu alanda aynı zamanda PMT denilen temel malzemeyi de çıkartabileceğimiz bir ocak sahasıdır. Biz 6-7 milyona yapacağımız yolu, bundan sonra önümüzdeki senelerde belki bunun üçte biri maliyetine kendi imkan ve kabiliyetimizle yapabileceğiz. Ülkemizde bulunan nadir tesislerden birisidir."

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