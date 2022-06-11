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Siirt'in Pervari ilçesinde çaya düşen Halime hemşire boğuldu, arkadaşı kayboldu

Siirt'in Pervari ilçesinde Botan Çayı kenarında piknik yapmaya giden hemşire Halime Timurtaş elini yıkamak için suya eğilince dengesini kaybederek ayağı kaydı. Akıntıya kapılan hemşirenin cansız bedenine ulaşılırken, onu kurtarmak için suya atlayan hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu... Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

11.06.2022 - 20:09 | Güncelleme: ABONE OL
Siirt'in Pervari ilçesinde çaya düşen Halime hemşire boğuldu, arkadaşı kayboldu
Çaya düşen hemşire boğuldu arkadaşı kayboldu
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DHA

Siirt'in Pervari ilçesinde, Botan Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşen hemşire Halime Timurtaş boğuldu, onu kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Botan Çayı´nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak için bölgeye gitti. Çay kenarında piknik yapan sağlıkçılardan hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş´ı gören arkadaşları da suya girip kurtarmak istedi.



Suya giren bazı kişiler tarafından Halime Timurtaş çaydan çıkarılırken, o sırada çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Timurtaş´a kalp masajı yaptı. Timurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin Botan Çayı´nda başlattığı arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt Pervari’de piknik yapmak için gittiği Müküs Çay’ına düşen hemşire Halime Timurtaş’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Acı günümüz. Siirt Pervari’de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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