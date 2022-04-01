Mübarek Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. İslam aleminin coşku ile beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Siirtli vatandaşlarımız ise iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 ile Siirt sahur ve iftar vakitleri...