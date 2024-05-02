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        Haberler Yaşam Siirt içli köftesi coğrafi işaretle tescillendi

        Siirt içli köftesi coğrafi işaretle tescillendi

        Siirt içli köftesi (Siirt kiteli) için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:22
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna Siirt usulü içli köftenin tescili için gerçekleştirilen başvuru onaylandı.

        Siirt içli köftesi, kentin coğrafi işaret alan 8. ürünü oldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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