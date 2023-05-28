Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Siirt Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Siirt başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Siirt seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Siirt Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 78.14 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.2 oldu. Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 74.848 oyla yüzde 54.42 - Recep Tayyip Erdoğan: 62.696 oyla yüzde 45.58 aldı. Siirt 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 74.848 oyla yüzde 54.42

Recep Tayyip Erdoğan: 62.696 oyla yüzde 45.58

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 91.352 oyla yüzde 56.26 - Recep Tayyip Erdoğan: 67.465 oyla yüzde 41.55 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 74.848 oyla yüzde 54.42Recep Tayyip Erdoğan: 62.696 oyla yüzde 45.58