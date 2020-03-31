Siirt Bilim ve Sanat Merkezi sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

AA

Merkez Müdürü Süleyman Cengiz Ege, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle 4 cihaz alındığını, yeni cihazların da alınmasıyla seri üretime geçilerek ayda 600 koruyucu maske üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koruyucu maskelerin Siirt'teki sağlık çalışanlarının kullanımına sunulacağını belirten Ege, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ortak çalışmasına Siirt Bilim ve Sanat Merkezi olarak destek vermek için 3D yazıcılarla koruyucu maske adını verdiğimiz siperlikli maske üretmeye başladık. Şu an 4 cihazla üretimimiz söz konusu. Bunların sayısını artırarak günlük üretimimizi de artırmayı hedefliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteği ile diğer okullardaki 3D yazıcıların bu merkezde toplanması sayesinde seri üretime geçilecek. Şu an üretime günlük 30 üretimle başladık. Haftalık 150, aylık da 600 maske üretmeyi hedefliyoruz."

Ege, siperlikli maskelerin koruyucu özellik taşıdığına işaret ederek, üretimin sağlık çalışanlarına yönelik olduğunu bildirdi.

Ege, "Ülkemiz hem insan hem de teknik donanım olarak yeterli düzeye ve bilgiye sahip. Bu tür sağlık ürünlerinin okul ortamında üretilmesi mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.