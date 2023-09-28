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        Haberler Yaşam 'Sihirli bir dokunuş' ile hayalindeki görüntüye kavuşan kişiler

        'Sihirli bir dokunuş' ile hayalindeki görüntüye kavuşan kişiler

        Her insan özeldir ve nasıl görünürse görünsün, kendine has bir güzellik taşır. Ancak bazen görünüşümüzün bizi güvensiz hissettiren ve değişiklik isteği uyandıran bazı yönleri olabilir. Bu yönleri değiştirmek, hayata ve kendimize olan sevgimizi artırabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:52
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        • 1

          "Burun estetiği, çene implantı ve yanak yağının alınmasından önce ve sonra."

        • 2

          “Burun estetiği öncesi ve sonrası!”

        • 3

          "Sonunda plak tedavisini bitirdim! Bir buçuk yıldan biraz fazla sürdü."

        • 4

          "Cildinize ve saç dökülmesine bugün bakım yapmaya başlayın! Kendime umursamadığımı söylüyordum ama sanırım yüz ifademdeki farklılık her şeyi anlatıyor. Daha kalıcı hasar oluşmadan en kısa sürede harekete geçin. Umarım bazılarınıza ilham verebilirim çünkü buna değer. Başkaları için değil, kendiniz için!"

        • 5

          "Çene lipo güncellemesi. Ameliyattan neredeyse 4 ay sonra. Şimdiye kadarki en iyi karar. Artık o diğer kişiyi tanımıyorum."

        • 6

          "Burun estetiği, çene liposuction ve dudak kaldırma ameliyatından 3,5 ay sonra!"

        • 7

          "Artık şişliğimin büyük bir kısmı indiğine göre, nihayet burun ameliyatımın başarılı olduğunu söyleyebilirim!"

        • 8

          “Daha gidilecek çok yol var ama 8 ay ne kadar da fark yarattı! Bütün yüzümün normalleştiğini hissedebiliyorum."

        • 9

          "Çene ameliyatından 9,5 ay sonra!"

        • 10

          "Saç ekimimden bir yıl sonra!"

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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