'Sihirli bir dokunuş' ile hayalindeki görüntüye kavuşan kişiler

"Cildinize ve saç dökülmesine bugün bakım yapmaya başlayın! Kendime umursamadığımı söylüyordum ama sanırım yüz ifademdeki farklılık her şeyi anlatıyor. Daha kalıcı hasar oluşmadan en kısa sürede harekete geçin. Umarım bazılarınıza ilham verebilirim çünkü buna değer. Başkaları için değil, kendiniz için!"