SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.