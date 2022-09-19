Damla Ersubaşı, 2016 yılnda Mustafa Keser ile evlendi ve bu evlilikten 2 kız evlat sahibi oldu. Çift ayrıldıktan sonra ikinci çocuklarının küçük olması sebebiyle barışmış fakat ilişkilerini kısa bir süre sonra tekrar bitirmişlerdi.