'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya, nişanlandı
'Sihirli Annem' dizisindeki 'Çilek' karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik yolunda ilk adımı attı
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'Sihirli Annem' dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Özkaya, nişanlandığını duyurdu.
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Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Çift, Çengelköy'deki bir mekânda nişan töreni düzenledi
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İkili, bu mutlu günlerine dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Zeynep Özkaya'nın nişanına, 'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven de katıldı.