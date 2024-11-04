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        Haberler Magazin 'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, nişanlandı - Magazin haberleri

        'Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya, nişanlandı

        'Sihirli Annem' dizisindeki 'Çilek' karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik yolunda ilk adımı attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:11
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          'Sihirli Annem' dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Özkaya, nişanlandığını duyurdu.

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          Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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          Çift, Çengelköy'deki bir mekânda nişan töreni düzenledi

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          İkili, bu mutlu günlerine dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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          Zeynep Özkaya'nın nişanına, 'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven de katıldı.

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