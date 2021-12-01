SİHA'ların "gözlerinde" milli değişim

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Hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi'nin Türk savunma sanayisi ürünü insansız/silahlı hava araçlarında (İHA/SİHA) kullanımı yaygınlaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeyle ortaya çıkan CATS'in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ürettiği Anka platformlarında yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde Anka-S platformuna entegre CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi ile 11 saatlik uçuş testi Batman'da icra edildi. Test kapsamında CATS kullanılarak iki mühimmat atışı gerçekleştirildi.