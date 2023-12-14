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        Haberler Ekonomi Para Sigortaya tabi mevduat tutarı artırıldı - Para Haberleri

        Sigortaya tabi mevduat tutarı artırıldı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:40
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        Sigortaya tabi mevduat tutarı artırıldı
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        TMSF'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltildi.

        Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.

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