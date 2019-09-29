29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçın ilk dakikalarında Sigortam.net İTÜ Yunus Akçay, Fenerbahçe Beko ise De Colo ile etkili olurken, 5. dakikayı sarı-lacivertli ekip 12-9 önde geçti. Düşük tempoda seyreden müsabakada zorlanmayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 13 sayı farkla 29-16 üstün geçti. İyi oyununu sürdüren konuk takım, ilk yarının son dakikasında 18 sayılık fark yakaladı: 23-41. İTÜ Basket, son saniyede Semih Say ile serbest atış çizgisinden 2 sayı üretince Fenerbahçe Beko devre arasına 41-25 galip durumda girdi.
Karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelede farkı koruyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 60-41 önde bitirdi.
Bordo-beyazlı takım, son periyodun başında kaptırdığı toplarda Fenerbahçe'nin hızlı ataklardan skor bulmasına engel olamadı. Mücadelenin 34. dakikasında farkı 31 sayıya (46-77) çıkaran Fenerbahçe Beko, genç oyuncularının süre aldığı bölümde de farkı korudu ve sahadan 90-57 galip ayrıldı.
Müsabakada 21 sayı üreten Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi De Colo, maçın en skoreri oldu.
Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sigortam.net İTÜ Basket, 2. haftada 5 Ekim Cumartesi günü TOFAŞ'a konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim'de Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Sigortam.netİTÜBasket: Mehmet Yağmur, Yunus Akçay 18, Cenk Akyol 4, Williams 15, Ramazan Tekin 5, Huff 4, Utku Saraloğlu, Kerem Gönlüm 3, Semih Say 6, Burak Selen 2
Fenerbahçe Beko: Westermann 4, De Colo 21, Le Ron Williams 8, Datome 14, Ahmet Düverioğlu 7, Ali Muhammed 8, Stimac 3, Melih Mahmutoğlu 13, Egehan Arna 5, Berkay Candan 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Ekrem Sancaklı 3
1. Periyot: 15-19
Devre: 25-41
3. Periyot: 41-60
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