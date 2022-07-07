Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda atamalar

DHA

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alındı.

DHA'nın haberine göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, İkinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklere ise Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.