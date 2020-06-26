Sigortacı tedbiri elden bırakmamalı

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Sigorta sektörü, geçtiğimiz 3 ay boyunca kimsenin deneyimlemediği olağan üstü bir süreçten geçti, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışıyor. Dünyadaki güncel Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu geçerken virüsün yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik hala devam ediyor. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E Baturalp Pamukçu, bu durumun tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerini bambaşka bir oluşumun içerisine çektiğini söyledi.

Mevcut durumda tedirginlik sürerken, eş zamanlı olarak normalleşme sürecinin başlamasının da son zamanlarda gündemi meşgul eden diğer konuların başında geldiğini belirten Pamukçu, "Çalışma düzenlerinin küresel anlamda eskisi gibi devam etmeyeceği artık bütün sektörler tarafından kabul edilmekle birlikte, sigorta sektöründe de iş süreçlerinin tam anlamıyla evrim geçirmesi sektörümüzün başından beri beklediği en önemli etkilerden bir tanesidir. Bu sebeple, sektör olarak çalışma düzenlerimizi yeni normale adapte ederken, kontrollü olmayı da elden bırakmamamız gerektiğini düşünmekteyim" diye konuştu.

MAKSİMUM ÖNLEMLERLE ÇALIŞIYORUZ

Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak kendilerinin de bu normalleşme sürecini kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirerek tüm ekiplerinin, işlerini hem uzaktan hem de belirli sayıları aşmadan maksimum önlemler dahilinde ofisten yürütmeleri için tüm imkanları sağladıklarını ve ilgili süreçlerde hiçbir aksama yaşamadan çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Covid-19 sürecinin başlangıcından itibaren şirket olarak en büyük önceliklerinin çalışanların ve ailelerinin sağlığı olduğunu anlatan Pamukçu,"Bu hedef doğrultusunda tüm Genel Müdürlük binamız ve Bölge Müdürlüklerimizde gerekli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, bir süre daha ofislerimize ziyaretçi kabul edilmemesi, çalışma alanlarının sık sık havalandırılması, hijyen önlemlerinin maksimum seviyede tutulması, asansörlerin gerekli olmadığı sürece kullanılmaması, ofis şartlarının sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilmesi ve maske kullanımının zorunlu tutulması gibi buna benzer birçok önlemle içinde bulunduğumuz dönemi sağlıklı ve güvenli şekilde atlatacağımıza inanmaktayım" dedi.

İŞ SÜREKLİLİĞİNİ AKSATMADAN DEVAM EDECEĞİZ

Pamukçu son olarak şunları kaydetti: "Şirket olarak bu zamana kadar aldıkları ve bundan sonraki dönemlerde alacakları tüm önlemlerle; çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini en üst seviyede tutarak, sigortalılarımızın ve tüm acentelerimizin temel ihtiyaçlarına yönelik iş sürekliliğini aksatmadan sağlamaya devam edeceğiz."