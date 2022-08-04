Sigorta sektörünün büyüklüğü 400 milyar TL'yi aştı

AA

KPMG tarafından dünyada ve Türkiye'de sigorta sektörünün geçmiş yıllarının değerlendirildiği ve geleceğiyle ilgili öngörülerin yer aldığı 2022 yılı "Sigorta Sektörel Bakış" raporu yayımlandı.

Rapora göre, küresel çapta 2019 yılına göre 2020'de hayat dışı sigorta primleri yüzde 2,8 artarak 3,40 milyar dolardan 3,49 milyara ulaşmasına karşın hayat sigortası primleri yüzde 3,1 azalarak 2,80 milyar dolara geriledi.

Hayat dışı ve hayat sigortalarında yaşanan bu değişimler sonucu dünya sigorta sektörü prim üretimi, 2020 yılında stabil bir yol izleyerek 6,29 milyar dolar seviyesinde kaldı. Hayat sigortası primlerindeki bu düşüş, Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik sıkıntılara bağlı olarak iş gücü piyasasındaki daralma nedeniyle hanehalkı gelirlerindeki gerilemeden kaynaklandı.

2021 sonu değerleri henüz açıklanmamış olmasına karşın ülkelerin yürürlüğe koyduğu mali destek paketleri ile ekonomik kesintilerin azalması, iş gücü piyasasındaki düşüşün sonlanması ve hayat sigortası primlerinin toparlanması bekleniyor. Bu nedenle 2022 ve 2023 yıllarında dünya toplam sigorta primlerindeki artışın ortalama yüzde 3,2'yi bulması bekleniyor.

PRİM HACMİ PAZARINDA ABD AÇIK ARA ÖNDE

Ülkeler bazında toplam prim hacmi pazar paylarına bakıldığında ise 2019 yılında olduğu gibi 2020'de de ABD'nin açık ara önde olduğu ve giderek pazar payını artırarak liderliğini sürdürdüğü görülüyor. Küresel sağlık sigortalarında, ABD ekonomisindeki büyüme ve istikrarlı gelişmiş pazar talebinin etkisiyle 2021'deki yüzde 3,7 büyümeden sonra 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 4,1 büyüme bekleniyor.

İlk 10 içindeki ülkeler toplam pazar payının yüzde 94'ünü oluştururken, 2020 yılında ülkeler bazında Türkiye, yüzce 0,25'lik pazar payı ile 19'uncu sırada yer alıyor. İlk 10 sıralamasındaki ülkelere bakıldığında ABD yüzde 1'lik artışla payını en çok arttıran ülke olurken, Birleşik Krallık ve Fransa yaklaşık yüzde 1'lik azalma ile payını en çok düşüren ülkeler olarak dikkati çekiyor.

TÜRKİYE POTANSİYELİNİ KORUYOR

Rapor kapsamında, global sigorta sıralamasında Türkiye'ye bakıldığında ise 2019 ve 2020 yıllarında pazar payını aynı oranda koruduğu görülüyor. 2021 sonu itibarıyla 400 milyar TL sınırını aşan büyüklüğü ile finans sektörünün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyor. Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 38 arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33'ün ve 2020 yılındaki yüzde 30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

Türkiye sigorta sektörü, 2021'de brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 artırdı, toplam hacmi 96,3 milyara ulaştı. Bu miktarın 2022 itibarıyla 100 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Genel toplamda artış eğiliminde olan sigorta sektöründe hayat sigortası primleri yüzde 1'lik düşüş gösterdi. Hayat dışı sigorta primleri, son 3 yılda yüzde 20 seviyesinde stabil bir büyüme gösterdikten sonra bu yıl yüzde 16'lık bir büyüme gerçekleştirdi.

2020 yılında OECD ülkelerinde kişi başına yıllık brüt prim üretimi 3 bin 600 dolar iken, bu miktar Türkiye'de 128 dolar oldu. Türkiye 2018 yılından bu yana devam eden stabil seyrini 2020 yılında da devam ettirdi.

Türkiye'nin sigorta sektöründe halihazırda 42'si hayat dışı, 6'sı hayat, 15'i hayat emeklilik ve 4'ü reasürans olmak üzere 67 şirket hizmet veriyor. Son 3 yılda 8 yeni oyuncu sektöre katıldı. Hayat dışı ve reasürans branşlarında artış görülürken, hayat ve emeklilik branşının sabit kaldığı göze çarpıyor.

Rapora göre, geçen yıl Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve aşılama oranlarındaki artış sayesinde 2020'de sigorta sektörünün yaşadığı kar kayıpları, tam tersi yönde bir eğilim ile toplamda yüzde 220 artış göstererek 5,234 milyar TL'ye ulaştı. 2020 yılında 87 milyon TL olan hayat dışı branş karı 2021 yılında yüzde 1.743 artışla 1,604 milyar TL'ye, 1,547 milyar TL olan hayat branşı karı 2021 yılında yüzde 135 artış göstererek 3,630 milyar TL'ye yükseldi.

Böylelikle sigorta sektörü, geçen yıl göstermiş olduğu büyüme ile 2017'de gerçekleştirmiş olduğu yüzde 215'lik büyümenin de üstüne çıktı. 2021 yılında elde edilen 5,234 milyar TL'lik karın yüzde 69'u hayat branşından yüzde 31'lik kısmı da hayat dışı branştan sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Sigorta Sektörü Lideri Tuğrul Uzun, "2021 yıl sonu itibarıyla 400 milyar TL sınırını aşan büyüklüğü ile finans sektörümüzün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyeline sahip. Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 38 oranında arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33'ün ve 2020 yılındaki yüzde 30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Büyümenin 2022 yıl sonunda da sürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.