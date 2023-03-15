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Sigorta sektörü depremden nasıl etkilendi?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oluyor. Ak Sigorta'nın 2022'de bilanço kalemlerinin ele alındığı programda Gülen, şirketin satışları, FAVÖK, kar, aktif büyümesini açıklıyor. Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerini değerlendiren Gülen, depremin Türkiye ve sigorta sektörüne maliyetinin ne olduğuna dair görüşlerini aktarıyor.

Giriş: 15.03.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
Sigorta sektörü depremden nasıl etkilendi?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oluyor. Ak Sigorta'nın 2022'de bilanço kalemlerinin ele alındığı programda Gülen, şirketin satışları, FAVÖK, kar, aktif büyümesini açıklıyor. Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerini değerlendiren Gülen, depremin Türkiye ve sigorta sektörüne maliyetinin ne olduğuna dair görüşlerini aktarıyor.

ŞİRKETİN DEĞERİ GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?


Gülen, hangi bilanço kaleminin şirketin geleceğine yönelik umut beslenmesini sağladığını ve hangi kalemin kötü geldiğini belirtirken şirketin rasyolarına bakıldığında borsada işlem gören şirketin değerine ilişkin yorum yapıyor.

REASÜRÖRLE NE PAYLAŞILIYOR?

Gülen depremin Türkiye ekonomisi ve sigorta şirketlerine zararını anlatırken sigorta şirketlerinin sigortaladıkları değerler zarar gördüğünde hasarı paylaştıkları reasürans ile ilgili bilgiler veriyor. Türkiye açısından depremde ne kadarlık bir tutarın reasüre edildiğini açıklayan Gülen bu rakamın Ak Sigorta açısından ne anlam ifade ettiğini bildiriyor.

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