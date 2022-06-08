Sigorta sektörü 2022'de de büyüyecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 2022 yılında sektörün büyüme açısında bir sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Sektörler arası baktığımız zaman, sanayi dışında büyüme açısından sigorta sektörünün yine reel olarak büyümeye devam edeceği bir yıl gibi görünüyor." dedi.
Benli, "Türkiye Sigorta Sohbetleri" programına katılmak üzere geldiği Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta sektörünün 2021 yılını yüzde 36 büyümeyle tamamladığını anımsattı.
Kovid-19 sonrası oluşan lojistik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunların ekonomiye yansımasıyla sigorta sektörünün de zor bir döneme girdiğini anlatan Benli, olumsuzluklara rağmen 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 76 büyüme kaydettiklerini söyledi.
Benli, sağlık, kasko ve yangın sigortaları gibi farklı alanlarda da büyümenin yüzde 80-90'lara çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bunun yanında 2022 teknik karlılıkta zor bir sene. Bilançolardan gördüğümüz kadarıyla frekans ve hasar prim oranları arttı. Bundan dolayı da karlılık oranında bir önceki yıla göre biraz daha sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Büyümede bir sorun yok ancak karlılık konusunda bu yıl bilanço yönetimi biraz daha zor olacak. Sektörler arası baktığımız zaman, sanayi dışında büyüme açısından sigorta sektörünün yine reel olarak büyümeye devam edeceği bir yıl gibi görünüyor."
TASARRUFTA İLK AKLA GELEN BES
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) verilen devlet desteğinin yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını anımsatan Benli, bu sistemin Türkiye'de tasarruf merkezi haline geldiğinin altını çizdi.
Benli, BES'in kendisini kanıtladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Tasarruf anlamında Türkiye'de ilk akla gelen ürün Bireysel Emeklilik Sistemi oldu. 2022, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin önemli sıçrama yapacağı yıl. BES'in yanında bir de Otomatik Katılım Sistemi (OKS) var. İşe başlayanlar otomatik olarak buraya giriyorlar. Gönüllü olarak kalıyorlar veya çıkıyorlar. 18 yaş altının katılımcı sayısında 300 binleri geçtik, 400 bine doğru yaklaşıyoruz. Beklediğimizden hızlı bir gelişme oluyor. Bütünleşik sigortalar dediğimiz, BES ile hayat dışı sigortaların birleşmesinin önü açıldı. Bunun yanında 45 yaş üstü Otomatik Katılım Sistemi'ne giriş yoktu. 45 yaş üstü çalışanlar da isterse girebilecekler."
Benli, sigortanın sermaye piyasasına katkısının çok fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Bizler uzun vadeli fonlar biriktiriyoruz ve bunları Türk sermaye piyasalarında değerlendiriyoruz. Bu sayede hazine bonosuna kadar sermaye piyasasındaki tüm olanaklara uzun vadeli kaynak sağlayabilen bir sektörüz. Sigorta sektörünü ne kadar büyütürsek, Türkiye'nin büyüme oranına katkısı da o kadar çok olacak. Büyümeye etki açısından diğer sektörlere göre çok daha önemli bir yere sahibiz. Türkiye'de son 5 yıldır ciddi bir fırsat penceresi açıldı. Türkiye Sigorta Birliği ve sigorta şirketleri olarak devletin de desteklediği bu fırsat penceresinden yararlanıp, şu anda bizim eş değer ülkelerden geride olan rakamı hızla bu seviyelere getirip, ülke ekonomisine en büyük katkıyı yapmak istiyoruz. Araştırmalar, son 5 yıl içerisinde sigorta açığını en hızlı kapatan ülkeler arasına girdiğimizi gösteriyor. Bu da onun en büyük göstergesidir."
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