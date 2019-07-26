Sigorta primi ne kadar? Sigorta primi nereye ödenir? Şeklindeki sorular işveren ve çalışan tarafından sıkça sorgulanıyor. 30 günlük olarak hesaplanan prim ödemeleri asgari ücrete göre belirleniyor. İşte SGK primleriyle ilgili detaylar...

SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

SSK'lı yani (4A)'ya bağlı olarak çalışan bir kişinin sigorta primleri işveren tarafından ödenmektedir. Devlet tarafından yapılan düzenleme ve teşvikler sebebiyle, SSK prim ödemeleri değişkenlik göstermektedir. 2019 yılı SSK primleri şöyledir:

SSK prim ödemelerinde herhangi bir indirim ya da teşvikten yararlanılmıyorsa, ödenmesi gereken tutar 959,40 TL'dir. Bu tutarın içerisinde stopaj ve sigorta bedeli bir arada ödenmektedir. Toplam tutar üzerinden yapılan hesaplamada herhangi bir teşvik ya da indirim söz konusu değildir.

İşveren sigorta primlerini düzenli olarak ödüyorsa ve herhangi bir geçmiş prim borcu yoksa %5'lik indirimden faydalanabilmektedir. Bu durumda ödenmesi gerek prim tutarı 831,48 TL'dir.

SİGORTA PRİMİ NEREYE ÖDENİR?

Sigorta prim ödemeleri Ziraat Bankası şubesinde, ATM'lerinden veya internet şubesinden özenilebilir.