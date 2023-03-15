Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oldu. Ak Sigorta'nın 2022'de 13.2 milyar liralık bir prim üretimi olduğunu 2023'de bunu 20 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Genel Müdür Gülen, şirketin hem sigortacılık hem de mali gelirinin 2023'te çok daha iyi olacağını dile getirdi. Gülen, borsada işlem gören piyasa değeri ele alınıp şirketin bir çok parametresine bakıldığında değerlenme potansiyeli yüksek bir şirket olduğunu bildirdi. 2022 yılı öncesi Ak Sigorta'nın temettü verimi en yüksek şirket olduğunu hatırlatan Gülen, 2022'yi bir dinlenme periyodu olarak değerlendirdiklerini kaydederek, "Ak Sigorta herkesin beklediği o yüksek karlılık ve temettü verimliliğinde bir şirket olarak devam edecek" dedi.

7.5 MİLYON EUROYA KADAR ÜZERİNDE TAŞIYOR

Yaşanan büyük deprem nedeniyle Ak Sigorta'ya gelen hasar ihbarlarından yola çıkarak sigorta sektörünün deprem nedeniyle DASK hariç 3-3,5 milyar dolarlık hasar ödeyeceği sonucuna ulaştıklarını anlatan Gülen, "1.5 milyar dolar da DASK ödemesi olabilir. Yaklaşık 100 milyar TL'lik bir hasar ödeyeceğiz. Sigorta sektörü özkaynaklarının 3 katı bir hasar ödeyecek. Ancak biz müşterimizden aldığımız riski başkalarına transfer ediyoruz. Bunlara da reasürür deniliyor. Bu kapsamda Türkiye sigorta sektörü afetlere karşı reasürans anlaşması yapmıştı. Biz 7.5 milyon Euro'ya kadar riski üzerimizde taşıyoruz. Bu tutarın üzerindeki riski anlaşmalar yardımı ile reasürörlere transfer ediyoruz. 7.5 milyon Euro için de ayırdığımız bir karşılık var. Dengeleme karşılığı diyoruz buna. Bu kapsamda depremin Ak Sigorta'ya maliyeti 250-300 milyon dolar civarında olacak. Bu tutarını 7.5 milyon Euro'su dengeleme karşılığından geri kalan tüm tutarı da reasürürlerden tahsil edeceğiz. Bizim bilançomuzda depremin finansal etkisi sıfır olacak" diye konuştu.

2022'DE HER İKİ ALANDA ZARAR

Uygulanan ekonomik programın hayat dışı sigorta şirketleri için iyi olmadığını belirten Gülen, faiz oranlarının düşük olması nedeniyle tüketimi teşvik eden politikaların tasarruf yapan kişi ve kurumları olumsuz etkilediğini söyledi. Sigorta sektörünün iki yerden para kazandığındı bunlardan ilkinin primin toplanıp hasarın ödendiği normal sigortacılık geliri olduğunu hatırlatan Gülen şunları söyledi: "Sigortacılık geliri sigortanın özü gereği dalgalı gelirdir. Çünkü sigortacılık ani ve beklenmedik risklere karşı korunma ürünüdür. Sel, orman yangını, depremleri yaşadık. Gelir bir yıl iyi olur bir yıl kötü olur. Sigortacılığın ana ve dengeli gelir kalemi ise mali gelirdir. 2022 yılında sigorta sektörü bu mali gelirden mahrum kaldı. Muazzam bir negatif faiz marjı ile karşı karşıya kaldık. Ancak biz Ak Sigorta olarak başta TÜFE'ye endeksli devlet kağıtları Eurobond ve yerli, yabancı hisse senetleri olmak üzere yatırım gelirlerimizi çeşitlendirdik. Buna rağmen elde ettiğimiz mali gelir yüzde 30'lar seviyesine ancak ulaştı. Buna karşı maruz kaldığımız hasar enflasyonu yüzde 120'ler, yani bir anlamda borcumuz yüzde 120, varlıklarımız yüzde 30 artınca aradaki makas hayat dışı sigorta şirketlerini olumsuz etkiledi."

GELİR SAĞLAYAMAYINCA PRİM ARTTI

Gülen sigorta sektörünün mali alanda gelir sağlayamayınca primleri artırarak gelir düşüşünü kompanse etmeye çalıştığını belirtti. Gülen, 2022'de sigorta şirketlerini bir yandan mali gelirlerinin azaldığını diğer yandan artan enflasyonun maliyetlerini artırdığını belirterek sigorta sektörünün bu gelir kaybını prim artışı ile geri kazanmaya çalıştığını belirterek, "Ancak buna geçici bir dönem gibi bakmak yazım. 2023 ile ilgili daha umutluyum" dedi.

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