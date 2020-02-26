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Yıldız Teknopark, akademik destek ve iş geliştirme konularında sigorta sektörü start-uplarını desteklemek üzere yapılandırdığı Insurtech HUB programının ikinci ayağını düzenlenemeye hazırlanıyor.

Sigorta kümelenme çalışması olan Insurtech HUB ekosistemi ile girişimlerin sigorta sektöründe etkin bir yer edinmesini amaçlayan Yıldız Teknopark'ın, bu inisiyatif kapsamında girişimcilerin yatırım ve iş geliştirme alanlarında kendilerini geliştirmelerini ve global açılım sağlamalarını da hedeflediği kaydedildi.

2019 yılında 20 üye ve 7 start-up’ın katılımıyla, toplamda 30’a yakın girişim ile çalışma yürüten Insurtech HUB ekosistemi, Yıldız Teknopark iş birliğiyle, Global Insurtech Zirvesi’nin ilkini düzenlemişti.

Bu etkinlik ile 50’den fazla ülkeden 350’den fazla üst düzey yönetici, yatırımcı ve start-up sigorta şirketini bir araya getiren InsurTech Hub, etkinliğin ikincisini 21-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Radisson Blu Otel Vadi İstanbul’da gerçekleştirecek. Zirvenin, katılımcılara global alanda iş birliği fırsatları yaratması hedefleniyor.

Girişimcilik ve Insurtech HUB ekosisteminin çalışmaları ve 2020 hedeflerine ilişkin bilgi veren Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, "Ülkemizde 2009 yılından bu yana girişimcilere verilen teşviklerin toplam tutarı 25 milyar dolar. Yeni yatırımlarla birlikte ekosistemdeki girişimlere yıl bazında ortalama 200 milyon dolarlık yatırım yapılıyor. Girişimcilik ekosisteminde farklı alanlarda kurulan merkezler de sektörün büyümesine katkı sunuyor. Bu kapsamda Yıldız Teknopark ortaklığıyla kurulan ve sigorta sektöründe girişimciler ile yatırımcılar arasında köprü görevi gören Insurtech HUB, şimdiye dek Türkiye’de 30’a yakın sigorta start-up’ını destekledi. 2020 yılı sonuna kadar bu sayının 50’yi aşmasını hedefliyoruz" dedi.