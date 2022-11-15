"Sigorta eksperli" dolandırıcılık çetesine darbe

AA

Adana'da, dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekipleri, bazı şüphelilerin sigorta eksperleriyle hareket ederek, hafif hasarlı trafik kazalarına karışan araçların değer kaybını yüksek gösterdiklerini ve bilerek hasar verdikleri araçlara kaza yapmış gibi rapor düzenlediklerini belirledi.

KREDİ, KOMİSYON, TEFECİLİK

Bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin iş yerinde çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişiler adına kredi çektiklerini, bunlardan komisyon aldıklarını ve tefecilik yaptıklarını, 5 kişiyi de "devlet memuru" yapma vaadiyle dolandırdıklarını belirledi.

11 KİŞİDEN 9'U YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlının yakalanması için polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerde, çok sayıda senet, sigorta şirketlerine ait belgeler, alacak notlarının bulunduğu ajanda, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Polis, adresinde bulunmayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.