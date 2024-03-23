Sigorta Efeler Ligine yükselen takımlar belli oldu

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Altekma ile Milas Belediyespor, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabını ilk iki sırada bitirerek AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen takımlar oldu.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen final etabında 4 takım Efeler Ligi'ne yükselmek için mücadele etti. İlk iki maç sonunda İzmir ekibi Altekma, bir yıl aradan sonra Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Üçüncü ve son maçlar sonunda da lige yükselen ikinci takım belli oldu. Oldukça çekişmeli geçen son karşılaşmada Milas Belediyespor, Niksar Belediyespor'u 3-2 yenerek final etabını 2. tamamladı ve gelecek sezon Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Final etabını Niksar Belediyespor üçüncü, Erzin Narenciyesi Yeşilkent ise dördüncü sırada tamamladı.