'Signal' yayında

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Demirayak Music’in pandemi döneminde bestelediği on parçadan oluşan dördüncü albümü “Signal”, evrende sadece gezegenimiz dünyanın ve insanların var olmadığı mesajını veriyor.

Demirayak Music, dördüncü albümü “Signal” hakkında, "Yalnız mıyız? Evrende iki trilyon galaksi var. Dünyamız, bu galaksilerden birinde yer alan 100 milyar yıldızın etrafında dönen 100 milyar gezegenden sadece biri. Tekrar düşünün; gerçekten yalnız mıyız? Tüm canlılar için cennet olan biricik Dünyamızı kendi galaksimizin büyüklüğü ile karşılaştırdığımızda Dünyamız o kadar küçük ki bırakın tüm Evreni, içinde bulunduğumuz galaksinin büyüklüğü ile mukayese bile edilemez. Sadece Jüpiter Gezegeninin içine 1300’den fazla Dünya sığıyor. Küçücük Dünyamız, biz insanlar dahil sekiz milyon yedi yüz bin farklı canlıya hayat veriyor ve yaşadığımız bu cennet tehlike altında. Hepimizi besleyen ve büyüten, hayatta kalabileceğimiz tek yer olan Dünyamız, insanlığın ölümcül kibir ve açgözlülüğünden dolayı ciddi bir yıkım ve yok olma tehdidi altında. Dünyamızın kendini insanoğlunun egolarından ve manasız hırsından koruması dileğimle dördüncü albümüm “SIGNAL” i besteledim. Umarım müziğim aracılığı ile vermeye çalıştığım mesaj anlaşılır ve sinyal duyulur.” diyor.