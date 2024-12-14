Sığırcıkların dansı mest etti
İzmir'de kırlangıçların, geçmişi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Smyrna Antik Kenti semalarındaki senkronik uçuşu görüntülendi
Giriş: 14.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:50
Yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin üzerinde gün batımı saatlerinde sığırcıklar belirdi.
Çok sayıda sığırcık, gün batımı eşliğinde ören yeri üzerinde bir süre birbirleriyle uyumlu halde hareket etti.
Kuşların tarihi kalıntılar içindeki uyumlu uçuşu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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