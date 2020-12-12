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Tarım ve Orman Bakanlığının Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kurallar düzenlendi.

Buna göre, sığır karkasları 6 kategoriye ayrıldı. Kastre edilmemiş yaşı 12 ay ile 24 ay arası olan erkek hayvanların karkasları "A", kastre edilmemiş yaşı 24 ay ve üstü erkek hayvanların karkasları "B", kastre edilmiş yaşı 12 ay ve üstü erkek hayvanların karkasları "C", doğum yapmış dişi hayvanların karkasları "D", yaşı 12 ay ve üstü diğer dişi hayvanların karkasları "E", yaşı 8 ay ile 12 ay arası hayvanların karkasları "Z" olarak kategorilendirildi.

Sınıflandırma, uzman sınıflandırıcılar tarafından veya otomatik derecelendirme teknikleri kullanılarak yapılacak. Uzman sınıflandırıcıların sertifikalandırılması işlemi Karkas Sınıflandırma Komisyonu tarafından yürütülecek. Otomatik derecelendirme teknikleri, ehil personel idaresinde uygulanacak.

Pazar fiyatlarının kaydedilmesi kas yapısı ve yağ örtüsü sınıfları ile ilişkili olacak. Karkaslara kas yapısı için S (en üst),E (mükemmel),U (çok iyi),R (iyi),O (orta, vasat),P (kötü); yağ örtüsü için de 1 (düşük),2 (zayıf),3 (ortalama),4 (yüksek),5 (çok yüksek) dereceleri verilecek.